“Quel veneto di Shakespeare a Padova” spettacolo alla sala civica Barison

Alla sala civica Barison

Piazza Metelli, Padova (zona Montà)

davanti al supermercato Alì

Ingresso 8 euro (5 euro con tessera Arci)

Serata organizzata da MAT - Mare Alto Teatro

Prenotazioni: http://bit.ly/PRENOTAZIONE_SPETTACOLI_MAT

Info: 3471658472 - matspettacoli@gmail.com

DETTAGLI

QUEL VENETO DI SHAKESPEARE

Teatro di narrazione e cabaret

Di e con Andrea Pennacchi

Musiche e canzoni dal vivo di Giorgio Gobbo

"William Shakespeare è uno dei miti indiscussi del teatro, nel corso di un’invidiabile carriera ha sfornato 36 drammi, dei quali solo pochi non raggiungono l’eccellenza, e una montagna di poesia in grado di ridurre in lacrime qualsiasi scrittore o poeta contemporaneo.

Le sue opere sono state tradotte in tutte le lingue, compreso l’Esperanto, e rappresentate nella più grande varietà di ambientazioni possibile, compresi lo spazio e un campo di concentramento.

Eppure gli studiosi non si sono soffermati abbastanza su una questione singolare: cinque drammi shakesperiani (di cui ben quattro capolavori indiscussi) sono ambientati nel Veneto. Forse questo significa che il nostro drammaturgo era veneto? (e, soprattutto, perché ha scritto “I due gentiluomini di Verona”?)

Quest’improbabile, quanto divertente, interrogativo apre il nostro spettacolo e permette l’inizio di un viaggio di esplorazione del mondo shakesperiano.

Partendo dagli strafalcioni geografici che costellano un Veneto dell’immaginazione, passando per alcuni interessanti aneddoti della vita del Bardo di Stratford Upon Avon, approfondiremo giocosamente la conoscenza in particolare con due testi di grande valore e freschezza: “I due gentiluomini di Verona” e “Il Mercante di Venezia” (senza però dimenticare “Otello” , “Romeo e Giulietta” e “La Bisbetica Domata”).

Un racconto comico, dal ritmo incalzante e zeppo di musica, per avvicinare gli spettatori a un autore ancora estremamente comprensibile e godibile, separato dalla nostra epoca da un leggero velo di polvere che il tempo gli ha posato sopra, ma che poche, energiche spazzate possono riportare alla “radianza” delle origini."

Andrea Pennacchi

Evento facebook https://www.facebook.com/events/149258779055057/