El Quento de la Chica y la Tequila live a Al Cantoniere di Trebaseleghe

Venerdì 1 dicembre dalle ore 21 Al Cantoniere di Trebaseleghe sul palco El Quento de la Chica y la Tequila.

IL GRUPPO

Story tellers che miscelano mexican roots, rock, blues, accomunati dalla ricerca costante del giusto connubio tra espressività e qualità di esecuzione, queste sono le parole chiave per identificare il progetto de El Cuento de la Chica y la Tequila.

Sotto una rinnovata maturità artistica e compositiva nasce il nuovo album “3RD Tale” presentato ufficialmente il 14 aprile. La band con il primo album “1ST Tale” e gli EP "The metamorphic child" e "The wounded healer" ha riscosso da subito ampi consensi di critica e pubblico, passaggi radio su tutto il territorio nazionale e buone recensioni, mentre ha alle spalle dieci anni fitti di concerti e partecipazioni a eventi in Italia e in Europa.