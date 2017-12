Questioni Filosofiche, incontro "La persona tra passione e calcolo" al Centro Universitario

Sabato 16 dicembre dalle 10 alle 12 al Centro Universitario Padovano prosegue con un nuovo appuntamento il ciclo di incontri Questioni Filosofiche, che quest'anno ha come filo conduttore il tema "Persona, una nessuna centomila".

L'incontro è intitolato "La persona tra passione e calcolo. Damasio e l’errore di Cartesio" ed è tenuto da Fabio Grigienti, docente dell’Università di Padova.

INGRESSO

10 euro per singolo incontro, 90 euro per 12 incontri

Ingresso gratuito per gli studenti universitari

INFORMAZIONI

questionifilosofiche@gmail.com

049.8764688