“Da qui alla luna”, spettacolo con Pennacchi e Gobbo al teatro Quirino De Giorgio di Vigonza

La nuova stagione del Teatro Comunale Quirino del Giorgio nel Borgo di Vigonza si presenta come una proposta a 360 gradi, in cui saranno rappresentate molte delle infinite sfaccettature che un Teatro riesce ad accogliere. Non solo generi diversi, bensì espressioni artistiche diverse, perché il Teatro è Il Palcoscenico.

Mi piace sottolineare come la proposta sia il frutto di un intenso e fruttuoso lavoro di squadra rispetto al quale rivolgo a tutti un vivo ringraziamento. Perciò, ci vediamo a teatro.

Innocente Stefano Marangon

Sindaco di Vigonza

Domenica 26 gennaio 2020 alle ore 18

Andrea Pennacchi – Giorgio Gobbo

di Matteo Righetto

Da qui alla luna

con Andrea Pennacchi Giorgio Gobbo

regia Giorgio Sangati

musiche originali e drammaturgia musicale di Carlo Carcano e Giorgio Gobbo musiche orchestrali di Carlo Carcano

assistente alla regia Nicolò Sordo scene Alberto Nonnato luci Paolo Pollo Rodighiero collaborazione ai costumi Barbara Odorizzi

produzione Teatro Stabile del Veneto

Si ringrazia il Comune di Falcade e in particolar modo il Sindaco Michele Costa per la fornitura dei ceppi d’abete raccolti dai boschi devastati dalla tempesta.

Dettagli

Fine ottobre 2018, la tempesta “Vaia” devasta le Alpi orientali spazzando via 16 milioni di alberi, che, messi in fila uno dopo l’altro, coprirebbero grosso modo la distanza che ci separa dalla luna. Matteo Righetto, ricostruisce con precisione i fatti in una sorta di delicatissimo requiem per una montagna violentata e abbandonata. E’ un racconto corale che ci fa rivivere senza retorica l’orrore di quei giorni attraverso lo sguardo degli abitanti delle vallate bellunesi: il muratore Silvestro, Paolo, un giovane studente e la vecchissima Agata. A dare voce e corpo ai protagonisti di questa storia il talento di Andrea Pennacchi, con la sua ironia e la sua umanità, accompagnato dalle musiche evocative di Giorgio Gobbo alla chitarra. Se l’attualità del testo è evidente lo spettacolo ci porta a riflettere più in generale sul nostro rapporto con la natura, un legame spezzato ormai da tempo, che ci conviene recuperare se non vogliamo distruggere il nostro stesso futuro.

Giorgio Sangati

Da qui alla luna è stato pensato e scritto immediatamente dopo il disastro ambientale che alla fine di ottobre del 2018 ha colpito le Alpi nord orientali. Tale evento catastrofico, che è riuscito a vincere la millenaria resilienza delle nostre conifere, ha suscitato un intreccio drammaturgico sviluppato in tre monologhi, un tema urgente e improcrastinabile, quello del cambiamenti climatici. “Le immagini sepolcrali di quell’infinità di alberi schiantati al suolo, stesi come cadaveri, si sono fissate nei mie occhi e lì rimarranno per anni”, ha affermato Righetto. Il risultato è un testo potente che, tra teatro civile e teatro di narrazione, tra drammaticità e ironia, scava negli animi umani di chi tale tragedia l’ha vissuta a proprie spese, con la consapevolezza che dopo quel fatto niente sarà più come prima. Per l’autore, a cento anni esatti dalla fine della Grande Guerra, quegli abeti divelti e schiantati rappresentano i caduti di un nuovo conflitto mondiale: una guerra “ambientale” che dimostra quanto la montagna, la nostra montagna apparentemente inscalfibile, sia in verità fragile ed esposta ai peggiori pericoli, esattamente come l’uomo contemporaneo che tuttavia si crede invincibile. Come se quegli abeti rossi fossimo noi. Uno a uno. Atterrati e stesi per sempre.

Matteo Righetto

Biglietti

Esodo, Suore nella tempesta Intero 15 euro – Ridotto 12 euro

La scimmia, Da Qui alla Luna, Piano Solo Intero 12 euro – Ridotto 10 euro

Or non vedi tu, Picablo, Omero-Iliade Intero 8 euro – Ridotto 4 euro

Carnet 3 spettacoli Teatro dei Ragazzi e delle Famiglie:

Intero 16 euro 10 euro Fino a 13 anni

Prenotazione Carnet, Biglietti:

info@echidnacultura.it

Tel. 371 1926476

Tel. 340 9446568

Biglietteria

Il giorno dello spettacolo un’ora prima dell’inizio. I biglietti prenotati vanno ritirati entro 15 minuti dall’inizio.

Riduzioni: Soci Coop Alleanza 3.0, persone over 65 e under 25, persone con indennità di accompagnamento, residenti a Vigonza, iscritti alla biblioteca comunale, iscritti Università Vigontina, Abbonati #TempoPresente e Ritratti d’Attore, possessori carnet Teatro dei Ragazzi e delle Famiglie; iscritti BelVedere Lab.; Alle persone con disabilità in carrozzina sono riservati 2 posti a rappresentazione (previa prenotazione) di cui uno gratuito

Si consiglia di controllare l’orario d’inizio degli spettacoli – posti numerati

Informazioni

Tel. 371 1926476 – 340 9446568 – info@echidnacultura.it

Tel 049 8090325 – ass.cultura@comune.vigonza.pd.it – www.comune.vigonza.pd.it

