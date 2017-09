"Da 15 anni nel Cuore delle Terme", manifestazione per la Croce Rossa ad Abano

"Da 15 anni nel Cuore delle Terme" è la manifestazione organizzata per celebrare la Croce Rossa Italiana - Comitato di Terme Euganee, in programma il 9 e 10 settembre al Teatro Magnolia di Abano Terme.

Per tutta la durata dell'evento saranno presenti animazione e dimostrazioni delle attività che svolgono tutti i reparti della Croce Rossa Italiana, con la possibilità di provare le varie manovre salvavita e avere informazioni su come entrare a far parte della famiglia.

Sabato 9 settembre alle 21.30 è in programma un concerto per pianoforte con Andrea Pavanello.

INFORMAZIONI

Evento Facebook

http://www.andreapavanello.com/it/news/117-concerto-crocerossa-italiana.html​