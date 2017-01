Quintana in concerto a Ca' Sana

Giovedì 26 gennaio alle 21.30 Ca' Sana ospita Quintana in concerto.

QUINTANA

Quintana è duo formato da Kateřina Ghannudi all'arpa barocca e voce e Ilaria Fantin all'arciliuto e percussioni. Entrambe laureate con il massimo dei voti al Conservatorio F.E. Dall'Abaco di Verona, da anni si dedicano al vasto repertorio che spazia dalla musica medievale fino a quella rinascimentale e barocca.

Le due musiciste danno il via alla loro collaborazione artistica nel 2010, forti delle esperienze accumulate in svariate formazioni concertistiche e all'interno di numerosi eventi, sia in Italia che all'estero.

In contemporanea alle importanti esperienze legate alla prassi del basso continuo, con orchestre e piccoli gruppi da camera, che le vedono impegnate all'interno di Festival ed eventi internazionali, le due artiste, desiderose di esplorare anche nuove sonorità, si dedicano con Quintana a un'interessante ricerca sulle musiche tradizionali.

Concentrandosi principalmente sulla tradizione Sefardita, il duo crea un repertorio originale e suggestivo: una raccolta di melodie che attraverso i secoli si sono tramandate oralmente tra le onde del Mar Mediterraneo.

Ilaria Fantin Nasce a Vicenza dove si laurea in liuto e si specializza al Conservatorio di Verona. Ha suonato come solista e continuista con importanti interpreti e direttori della scena europea.

Katerina Ghannudi è originaria di Praga e diplomata in arpa moderna e barocca. Ha un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero sia come solista che come continuista in diversi ensemble di musica antica.

INFORMAZIONI

http://www.quintanamusic.com/

https://www.facebook.com/quintanaensemble/