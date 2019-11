A Villa dei Vescovi lo spettacolo per famiglie "I racconti dell’avvento"

La Villa si veste a festa il prossimo 24 novembre 2019 e accompagna i suoi ospiti a prepararsi al Natale, e quale modo migliore di attendere se non il Calendario dell’Avvento? Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli di TeatrOrtaet daranno vita a questa bellissima tradizione con lo spettacolo per famiglie “I racconti dell’avvento”.

Uno spettacolo per tutti, destinato a coinvolgere le famiglie mettendo al centro dell’evento scenico bambini e ragazzi, che interagiscono con gli attori nell’esplorazione del Calendario dell’Avvento: ogni finestrella un breve racconto o una canzone, piccoli frammenti, brani, pensieri, poesie, tradizioni. Piccole semplici cose, frammenti di Natale, guardati con gli occhi di un bimbo. E per completare il pomeriggio in bellezza, non mancheranno in caffetteria cioccolata calda e le torte di Anna per scaldarsi con una golosa merenda.

Il programma

Villa aperta dalle 10 alle 18 con visite guidate durante tutta la giornata,

Ore 15.30: spettacolo per famiglie "I racconti dell'avvento". A cura di TeatrOrtaet. Prenotazione obbligatoria.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Biglietti per spettacolo:

Intero: 15 euro

Iscritto FAI e residente nel comune di Torreglia: 5 euro

Ridotto 5 - 18 anni: 5 euro

Biglietto famiglia: 33 euro

Bambini fino ai 5 anni: gratuito

Ingresso in Villa senza spettacolo: come da biglietteria ordinaria

Tel. 049 9930473 mercoledì – domenica.

Per prenotazioni inviare mail specificando nome, cognome e numero di telefono e numero di persone all’indirizzo eventi.vescovi@fondoambiente.it.

Web: https://www.fondoambiente.it/eventi/aspettando-il-natale-a-villa-dei-vescovi

Evento Facebook