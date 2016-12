Feste di racconti in biblioteca a Este

La Biblioteca Civica “Dolfin Boldù” propone tre nuovi appuntamenti di Promozione della Lettura in linea con la filosofia del progetto “Nati per Leggere”.

Il programma si pone l'obiettivo di promuovere la pratica della lettura ad alta voce con i bambini di età compresa fra zero e sei anni e di avvicinare precocemente il bambino ai libri, favorendo il sostegno e lo stimolo a tutti i processi di apprendimento cognitivo ed emozionale.

Attraverso la continuità di questa proposta, dopo l'aggiornamento professionale degli scorsi anni rivolto specificamente alle educatrici, la Biblioteca vuole rivolgersi all'utenza allargata del servizio Asilo Nido e delle Scuole dell'Infanzia, comprendendo bambini e famiglie, e offrendo nuovi momenti di approfondimento sulla buona prassi educativa della lettura ad alta voce.

Dal 2013 tutti i genitori di neonati ricevono il “kit NpL” formato da libretto, pieghevoli illustrativi e altro materiale sui principi educativi del progetto e indicazioni pratiche utili ai genitori che desiderino avvicinare i propri bimbi alla lettura fin dalla più tenera età.

La pratica della lettura fin dalla più tenera età, quindi, è essenziale e necessaria per le varie fasi dello sviluppo del bambino. La voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica. Questo è il cuore di “Nati per Leggere” e del piano di Promozione della Lettura della Biblioteca: fornire ai genitori gli strumenti per consolidare un legame indissolubile con il proprio bambino.

Calendario degli incontri:

Martedì 3 e mercoledì 4 gennaio

ore 15.45 per bambini fino a 2 anni

ore 17 per bambini da 3 a 5 anni

letture a cura di Katia Scabello

Sabato 7 gennaio

ore 10 per bambini da 3 a 5 anni

letture a cura dei volontari NpL della Biblioteca civica

È necessaria la prenotazione presso la Biblioteca civica, via A. Zanchi 17 – biblioteca@comune.este.pd.it – tel. 0429 619044

Orari di apertura: lu-me-ve 8.30-13 | lu-ma-gi-ve 15-19 | sabato 8.30-12