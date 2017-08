"I racconti del ciliegio", babyletture e attività sensoriali per bambini a Casa Marina

Domenica 3 settembre alle ore 16 la cooperativa sociale Terra di Mezzo organizza "I raconti del ciliegio", babyletture e attività sensoriali per scoprire la vita nel bosco, che si svolge a Casa Marina.

In queste giornate di tiepido sole il bosco si sta tingendo di nuovi colori e riprende il ciclo "I racconti del ciliegio", gli appuntamenti mensili dedicati alle famiglie con bambini da 0 ai 5 anni.

In questo appuntamento, dopo aver ascoltato "Colori" di Hervé Tullet e altri libri, giocheremo con colori estratti da frutti, foglie o radici di alcune piante e i bambini realizzeranno un capolavoro da portare a casa.

Ad attività conclusa ci si potrà rilassare nel giardino botanico o nella terrazza panoramica con la possibilità di trovare giochi e libri per continuare l'avventura.

L'invito alla lettura e laboratorio didattico è condotto da Luisa Betto, pedagogista responsabile del progetto "il nido verde" di Luvigliano di Torreglia.

DETTAGLI

Per bambini da 0 a 5 anni, accompagnati dai genitori.

Durata: 2 ore.

Costo: 5 euro a bambino.

PROGRAMMA

Ore 16: accoglienza;

Ore 16.30: racconti sotto l'albero;

Dalle 17 alle 18: attività didattica.

ISCRIZIONI

http://www.coopterradimezzo.com/preiscrizione.php?evento=59​



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

info@coopterradimezzo.com - 049.9131781 - www.coopterradimezzo.com