“Ma anonimi a chi? Racconti ovali”, presentazione del libro a Piazzola sul Brenta

Ma anonimi a chi? Racconti ovali

di Cristian Lovisetto e Davide Macor

Una serata dedicata al rugby, a chi lo pratica, a chi ne scrive e a quanti “la palla ovale” la vivono da sostenitori a bordo campo.

Ti aspettiamo mercoledì 27 marzo, alle ore 20.45, in Sala Consiliare a Piazzola sul Brenta - di fianco al Municipio, per la presentazione del libro di Cristian Lovisetto e Davide Macor “Ma anonimi a chi?! Racconti ovali”:

una raccolta di brevi racconti di gioco e vita, spontanei e densi di dettagli, dove i protagonisti, oltre ai tecnicismi, lasciano al lettore spunto per riflessioni e morali che vanno ben oltre una cultura di gioco di squadra, aggiungendosi alle “mete” sul campo.

Saranno presenti gli autori, il Rugby Piazzola e Piazzola Sportiva

Evento patrocinato dalla Città di Piazzola sul Brenta e curato da Fondazione G. E. Ghirardi Onlus ed Ekta Aps

Ingresso gratuito - fino ad esaurimento posti

per restare aggiornato, segui la pagina dell’evento