Racconti di piazza: slow tour a Padova tra corti, piazze e piazzette

Nel tardo pomeriggio estivo, il 26 settembre alle 17.45, Padova si racconta nelle sue piazze più note e meno note, tra curiosità e aneddoti, senza lasciare quelle piccole corti che sfuggono a visite frettolose, ma che sono intrise di tanta storia e bellezza. Tutto approfittando dell’ombra dei portici tra le atmosfere uniche di una città affascinante, baciata dal sole. “Racconti di piazza: Slow tour tra corti, piazze & piazzette” è una passeggiata inedita che desidera far scoprire il cuore medievale a ritmo slow, proprio nello stile delle guide turistiche abilitate di Padova SlowTour.

Passeggiando e godendo dell’atmosfera tipica, i visitatori sono avvolti da profumi e rumori dei mercati frequentati dai padovani e, poi, condotti in zone semi deserte dove regna il silenzio. Il vivace chiacchierio della gente indaffarata e la quiete si mescolano insieme e danno un’immagine di una città dai mille volti. Padova è uno scrigno di tesori e sa sempre come sorprenderci! Ogni occasione è buona per scoprire angoli, ma con occhi sempre nuovi, occhi che colgono l’essenza di una città che ci stupisce ancora, nonostante siano passati tanti secoli. Il tour è aperto a singoli visitatori, a grandi e piccoli e non necessita di un numero minimo di partecipanti.

Informazioni e contatti

In collaborazione con CoopCulture. Prenotazione obbligatoria al numero 0495207415 oppure via mail: ufficioturismo@comune.padova.it. Pagamenti entro le ore 17.30 del sabato stesso.

