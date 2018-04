"Il racconto della Grande Guerra", concerto del Coro Monte Venda ad Abano Terme

Per la ricorrenza del centenario dalla fine del primo conflitto mondiale il Coro Monte Venda propone un concerto dal titolo "Il racconto della Grande Guerra", con la voce narrante di Andrea Pennacchi.

L'evento va in scena domenica 29 aprile alla chiesa del Sacro Cuore di Abano.

La serata

Il progetto è nato sul finire del 2014 da una proposta condivisa e patrocinata dalla Regione Veneto per ricordare, attraverso il canto corale e la narrazione storica e letteraria, le vicende e i sentimenti di quegli italiani che hanno combattuto e sofferto per la libertà.

L'obiettivo della serata è quello di rievocare in modo insolito e coinvolgente il dramma e le conseguenze umane di una delle più grandi tragedie dell'unità nazionale.

I contenuti dell’evento sono stati curati dal Coro Monte Venda in collaborazione con l'attore Andrea Pennacchi che con entusiasmo ha saputo sviluppare un percorso narrativo intenso, suggestivo e, perché no, a tratti anche ironico e leggero, accompagnato dalla freschezza delle voci del coro di Galzignano Terme che da cinquant'anni intonano composizioni della tradizione alpina e popolare elaborate e armonizzate dallo storico maestro Gianni Malatesta.