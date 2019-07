Proiezione “Cristina. Il racconto di una malattia” di Silvia Chiodin a Montegrotto

Un documentario presentato alla mostra del Cinema di Venezia aprirà la programmazione del cinema all’aperto del Comune di Montegrotto. Il primo appuntamento è per giovedì 4 luglio in piazza Primo Maggio alle 21.15 con “Cristina, il racconto di una malattia” della regista padovana Silvia Chiodin.

Il film racconta la storia vera di Cristina Marcato, ex paziente dell’Usl Euganea con un passato segnato dalla sofferenza della malattia psichiatrica grave: attacchi di panico, autolesionismo, allucinazioni olfattive e uditive, tentativi di suicidiio.. che, grazie anche agli operatori dei servizi psichiatrici, è riuscita a uscire dal suo tunnel. Il calendario dei ricoveri è fermo dal 2008, da 6 anni vive a casa con il marito Marco, e anche con tutti i limiti e i sostegni farmacologici del caso è quella che gli psichiatri deginiscono una persona “guarita dalla malattia”.

È un documentario a capitoli: la comunità che per lei è stata il luogo della svolta; i dottori che l’hanno seguita e con i quali ha individuato le “origini” in una violenza subita da piccola; Stefano, il fratello, che non si era accorto di nulla; Valentina, la figlia, “il miracolo”; Super Marco, l’amore da favola incontrato nell’ultima comunità, come lei affetto da malattia psichiatrica; Cristina, lei stessa, che ha voluto raccontare la sua storia perché nessuno parla di malattia psichiatrica. Un racconto corale, con molte voci e un’unica protagonista: lei. Con la straordinaria partecipazione di Lella Costa che ha letto molte pagine del libro-diario di Cristina.

La sua battaglia con la malattia e la sua storia di rinascita sono diventate, alcuni anni fa, un linro “Non spegnete la luce. Viaggio introspettivo in una psicosi” e da questo la regista Silvia Chiodin ha tratto il film documentario.

In caso di pioggia la proiezione verrà rinviata a martedì 9 luglio. Per informazioni: Comune di Montegrotto, settore Cultura e Turismo. Tel. 049 8928782.

