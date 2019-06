“Radia 2019”: ascolti surround al Pollini e aperitivi nel foyer

La rassegna Radia conclude la prima parte di stagione del Centro d’Arte (associazione nata in seno all’Università di Padova oltre 70 anni fa) con un appuntamento live a sorpresa che sovverte l’impostazione finora rigorosamente “acusmatica” delle serate di questa seconda edizione di “aperitivi musicali”: martedì 11 giugno alle ore 18.30 l’Auditorium Pollini ospita infatti un ricco programma multimediale, con musica dal vivo e la presenza simultanea di quattro artisti in qualche modo tutti legati al paesaggio audiovisuale di New York. Innanzitutto quella di Phill Niblock, compositore e sound artist, oltre che videoartista, fotografo di architettura e di jazz: la sua arte “intermediale” unisce musica, arte concettuale, cinema sperimentale, arte sistematica e anche politica, e si attiva per cercare di trasformare la percezione e l’esperienza del tempo. Niblock, da anni figura di spicco e fondamentale “hub” della comunità artistica newyorkese, presenta a Padova i suoi densi e avvolgenti paesaggi sonori in simultanea con i video dell’artista canadese Katherine Liberovskaya. A precedere, il poliedrico Gaetano Cappa, regista radiofonico e produttore musicale, presenta in anteprima “Broadway - Film Vissuto”, cortometraggio sull’esperienza newyorkese del futurista Fortunato Depero; mentre Luciano Chessa, compositore e performer espatriato e residente a New York, allestisce un’installazione basata sul feedback degli apparecchi acustici endoauricolari, su cui interverrà dal vivo. Al termine dell’evento, come è nella tradizione di Radia, free bar con gli artisti.

Radia esplora le dimensioni percettive, immaginifiche, evocative, narrative e tecniche del suono acusmatico, l’esperienza del solo ascolto slegato dalla visione. Traccia percorsi tematici all’interno del territorio sconfinato dell’arte sonora, dalla musica elettroacustica alla fonografia, dalla soundscape al documentario sonoro al radiodramma.

Radia è un progetto del Centro d’Arte in collaborazione con SaMPL – Sound and Music Processing Lab del Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” di Padova

Dettagli

Radia Live: Phill Niblock

Martedì 11 giugno 2019 ore 18.30

Auditorium Pollini, Padova

A seguire: aperitivo nel Foyer dell’Auditorium

Dove

Auditorium Pollini

Via Cassan 17, Padova

Ingresso

Interi euro 3

Studenti Università di Padova euro 1

In collaborazione con Birra Antoniana

Per maggiori informazioni:

Centro d’arte degli studenti dell’università di padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it