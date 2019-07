“RadiAzione In-Festa”: informazione, dibattiti e cucina al parco dell’ex Macello

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2257854541192717

Come ogni estate patavina che si rispetti, ritorna RadiAzione InFesta: di nuovo nel rione Portello, nel parco dell’ex Macello di via Cornaro.

➤ Venerdì 12 luglio

- alle 18: “Sicuro di aver ascoltato tutto? I social media non sono un fenomeno passeggero: facciamo un’incursione nell’informazione politica via web connessa o disconnessa ai social” (workshop a cura della redazione).

- a seguire bar popolare, ottimi piatti a cura della Cucina Brigante e panini alla griglia.

- dalle 21.30 il live con:

★ La Premiata Agenzia Sviaggi (collettivo basato sull’istinto estetico ricreativo).

★ Fonte Sonora Clandestina (goacore)

➤ Sabato 13 luglio

- alle 18: Yalla ya banat!

Dibattito sulla lotta delle donne e delle prigioniere palestinesi, in collegamento skype con Myassar Atyani, attivista politica ed ex prigioniera nelle carceri sioniste.

- Proseguendo, lo schema vincente non si cambia: replichiamo con bar popolare, panini alla griglia (carnivori e vegetariani) e piatti freschi per tutti i palati (vegetariani e vegani).

- dalle 21.30 in concerto:

★ Fik, Flores y Nagasaki (Las Floras Molestas Trio),

con Andrea Pellarin alla batteria, Giuseppe Dato alla tastiera e Federico Ficarra per voce e chitarra (musiche originali e non, rock, blues, fusion, reggae, rock’n’roll, funky, surf).

★ Segue serata Reggae con un gran duo:

Sista Betty&Niki Irie!

➤ Domenica 14 luglio

- alle 18: Proiezione de “L’arte della guerra”, film documentario del 2012 di Luca Bellino e Silvia Luzi.

Quattro operai restano per otto giorni e sette notti sul carroponte della fabbrica per evitare lo smantellamento dei macchinari.

La battaglia, tra repressione e solidarietà, è un esempio di vittoria per tutti i lavoratori e le lavoratrici.

La storia dell’INNSE di Lambrate inaugura gli anni di lotte operaie conosciute come “la stagione delle lotte sui tetti”.

- alle 20 si terrà una cena benefit, a cura del Circolo lavoratori e lavoratrici Il Picchetto (di Galleria Ognissanti), il cui ricavato andrà a sostenere la cassa di resistenza delle operaie e degli operai dell’ITALPIZZA di Modena, in lotta da 8 mesi per l’applicazione del contratto alimentaristi.

- dalle 21.30 in concerto:

★ The New TIMES BAND (blues, rock)

★ Le Piccole Morti (Noir rock)

Ogni sera saranno presenti banchetti informativi e una postazione radio per vedere come funziona una radio web e sperimentarsi liberamente nella trasmissione.

Fatti contaminare da www.radiazione.info!

http://www.radiazione.info/palinsesto-programmi/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2257854541192717