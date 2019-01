Incontri tra cultura ed enogastronomia “I radicchi made in Padova” al ristorante “N’altraroba” di Rubano

I radicchi “made in Padova” a tavola i produttori si raccontano. Riprendono gli appuntamenti tra cultura ed enogastronomia con Campagna Amica al ristorante “N’altraroba” di Rubano, che si rifornisce di prodotti a “km zero” al Mercato Coperto di Padova.

Giovedì 17 gennaio dalle 19.30 la serata dedicata ai cinque radicchi a marchio di qualità prodotti dall’azienda di Benedetto Pozzato di Codevigo

Riprendono con dieci nuovi appuntamenti, fino a primavera, le serate tra cultura ed enogastronomia “Senza nulla di troppo - Campagna Amica in Tavola” promosse da Coldiretti Padova in collaborazione con il ristorante “N’altraroba” di Rubano, che hanno per protagonisti gli agricoltori padovani e le loro produzioni. Dopo il successo degli incontri organizzati lo scorso autunno l’iniziativa riparte con nuove proposte che portano alla ribalta le tipicità dell’agricoltura di casa nostra.

Giovedì 17 gennaio, alle 19.30 spazio a “Tutti i radicchi, i fantastici 5 made in Padova” con un menù incentrato per l’appunto sui cinque radicchi veneti a marchio di qualità Igp, tutti prodotti anche nella nostra provincia. Ecco allora il Radicchio Rosso di Treviso Precoce e Tardivo, il Variegato di Castelfranco, il Radicchio di Verona e il Radicchio di Chioggia. Il produttore padovano Benedetto Pozzato, di Codevigo, presente ogni settimana al mercato di Campagna Amica, illustrerà le caratteristiche e le virtù dei radicchi padovani, protagonisti della serata nei piatti creati per l’occasione dallo chef Angelo Pisano.

“Campagna Amica in tavola” è un viaggio tra le tipicità padovane in compagnia degli agricoltori, pronti a raccontare nel dettaglio come nascono i prodotti che arrivano sulle nostre tavole, come scegliere il meglio e come riconoscerne l’origine e la qualità. Ciascuno di loro presenterà i propri prodotti poco prima dell’ora di cena, soffermandosi sulle caratteristiche e le qualità, ma anche sulla storia dell’azienda, che spesso coincide con quella di una o più famiglie che hanno scelto di dedicarsi all’agricoltura.

«Si tratta degli agricoltori che animano i nostri mercati di Campagna Amica» afferma Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova «a partire dall’appuntamento del mercoledì pomeriggio proprio a Rubano, in piazza della Repubblica, e dal Mercato Coperto di Padova che oltretutto si trova a pochi chilometri in linea d’aria dal ristorante che ci ospita per questa iniziativa. Non è un caso infatti che questo locale, che ringraziamo per l’attenzione verso le tipicità della nostra terra, abbia scelto per la spesa a “km zero” proprio il nostro Mercato e le nostre aziende. I nostri produttori scelgono dunque di approfondire il dialogo e il confronto con i consumatori, nei nostri mercati ma anche direttamente in ristorante. Prima di mettersi a tavola gli ospiti del ristorante converseranno direttamente con chi produce le specialità enogastronomiche che poi saranno proposte durante la cena. E’ un importante momento di scambio e di confronto fra produttori e cittadini consumatori». La rassegna prosegue tutte le settimane fino al 21 marzo, dedicando ogni serata ad un particolare prodotto.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 049 631466 o scrivere a info@naltraroba.com. Sulle pagine Facebook di Campagna Amica Padova e del ristorante è pubblicato anche il calendario dei prossimi appuntamenti.

https://www.facebook.com/campagnamicapadova/

