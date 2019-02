“Radici liquide”, presentazione del libro alla libreria Pangea

Venerdì 8 febbraio, ore 18, alla libreria Pangea (via San Martino e Solferino 106, Padova) Legambiente presenta Radici liquide (Nuova Dimensione editore, 2018) un viaggio-inchiesta lungo gli ultimi torrenti alpini. Luca Cirese di Legambiente Padova ne parla con l’autrice Elisa Cozzarini.

«Nelle valli alpine colpite dallo spopolamento, abbandonate, si alzano voci contrarie, gruppi e comitati di cittadini che non ci stanno a farsi portare via l’acqua, anima del paesaggio montano. È stata la loro passione, la caparbietà nel difendere i più piccoli e inaccessibili corsi d’acqua, ad indurmi - scrive Elisa Corazzini - a percorrere le rive di più di cinquanta torrenti, dalla Valle d’Aosta al Friuli Venezia Giulia per concludere il viaggio ritornando a Ovest, in Liguria»

Sono rari i corsi d’acqua ancora naturali sulle Alpi: salendo ad alta quota si scopre che l’acqua non scorre più libera, ma viene portata via, immessa nei tubi e utilizzata per fare energia. Questo libro è un’inchiesta sullo sfruttamento idroelettrico degli ultimi torrenti alpini e, allo stesso tempo, è il racconto di un lungo viaggio tra valli sconosciute e a affascinanti. Un libro per dare voce a piccole grandi battaglie contro l’affronto ad un ambiente fragile e meraviglioso allo stesso tempo.

Elisa Cozzarini (classe 1978), giornalista e scrittrice, si occupa di ambiente da oltre dieci anni. Nel 2013 ha realizzato il documentario La Piave. Racconto di un fiume e nel 2016 è uscito Acqua guerriera. Vite controcorrente sul Piave, Ediciclo editore. Per Nuova dimensione, inoltre, ha pubblicato, nel 2013, Il deserto negli occhi, con Ibrahim Kane Annour, e nel 2015 Io non voglio fallire con Serenella Antoniazzi. Sempre nel 2015, è uscito Cuccioli. Storie di piccoli cresciuti e svezzati da noi umani, Orme editori, Roma.

