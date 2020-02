“Radici della mafia dal nord al sud”, incontro alla biblioteca di Abano

Il Comune di Abano Terme in collaborazione con l’Associazione Avviso Pubblico promuove per giovedì 6 febbraio l’incontro pubblico “Le radici della Mafia da nord a sud”.

L’evento, in programma alle ore 20.45 presso la Biblioteca Civica (via Matteotti, 71) vedrà dialogare sul tema delle organizzazioni criminali in Italia lo scrittore Leonardo Palmisano, autore del saggio “Ascia Nera (Fandango Libri) ed il giornalista Gianni Belloni. Saranno presenti per i saluti istituzionali il Sindaco Federico Barbierato e Daniele Toniolo (Associazione Avviso Pubblico), modera il Vicesindaco Francesco Pozza.

L’appuntamento si inserisce all’interno del calendario di iniziative “100 passi verso il 21 marzo” in vista della prossima “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. La manifestazione nazionale, giunta alla 25^ edizione radunerà a Palermo, il prossimo 21 marzo, gli enti locali, le realtà del terzo settore, le scuole e tanti cittadini, assieme alle centinaia di familiari delle vittime per ricordare, nome per nome, tutti gli innocenti morti per mano delle mafie, creando un ideale filo di memoria, quella memoria responsabile che dal ricordo può generare impegno e giustizia nel presente. La precedente edizione tenutasi a Padova ha visto la partecipazione di oltre 20.000 persone provenienti da tutta Italia.

Il Comune di Abano Terme ha aderito lo scorso anno Avviso Pubblico, l’Associazione nazionale che riunisce e rappresenta oltre 450 enti tra Regioni, Province e Comuni impegnati in attività di sensibilizzazione, formazione e contrasto al fenomeno

