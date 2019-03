“Radici. The earth-The sea-The fire”, mostra a palazzo Angeli

La mostra Radici. The earth-The sea-The fire è un grande omaggio al mondo epico del lavoro manuale dalle origini, alla creatività umana e alla sua scintilla divina. Il progetto è stato realizzato dai fotografi Emanuele Scicolone e Gianluca Sgarriglia tra il 2015 e il 2018.

Nell’allestimento realizzato all’interno delle storiche sale di Palazzo Angeli, gli autori espongono circa 60 fotografie: dalle barche dei pescatori del Delta del Po all’oro bianco delle saline, dal bronzo fuso e bollente come lava nelle fonderie delle campane ai maestri d’ascia degli ultimi Squeri nelle isole veneziane, la mostra è un viaggio avventuroso in un mondo fatto di eroi, di moltitudini di uomini e donne che impugnano armi magiche, che conoscono incantesimi. Un mondo che ci fa sentire ancora così profondamente umani.

Il progetto fotografico si pone anche l’obiettivo di dare nuova speranza alle nuove generazioni di giovani sempre più disilluse a causa dell’impossibilità o della precarietà lavorativa italiana. È nell’artigianato che un giovane può trovare il proprio futuro, nelle coltivazioni, nei lavori manuali, nella qualità, nell’unicità, nell’inventiva che ci ha contraddistinto per secoli.

È nell’eccellenza del Made in Italy che dobbiamo investire, perché il nostro futuro è proprio nelle nostre radici.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: 10 – 18, chiuso martedì non festivo

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8204529 – donolatol@comune.padova.it

Gallery