Vent'anni di Radiohead “Ok Computer”, audioforum alla Limerick

Chiudiamo la stagione degli audioforum con una serata interamente dedicata al visionario capolavoro dei Radiohead, che a giugno compirà 20 anni!

Ok Computer è stato più volte votato tra gli album più belli della storia del rock e come il più rappresentativo degli interi anni '90. Un disco profetico, in grado di anticipare l'ossessione per la tecnologia (e il conseguente senso di alienazione) che domineranno il ventunesimo secolo.

Unendo in maniera pressoché perfetta sperimentazione e melodia, tradizione e futurismo, chitarre e tecnologia, Thom Yorke e compagni realizzano il primo capolavoro della loro carriera, sorretto da brani indimenticabili come Karma Police, Paranoid Android e No Surprises.

A farci ascoltare le canzoni del disco (ognuna accompagnata da filmati d'epoca) ci saranno Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo di Gold Soundz. Inoltre, per la prima volta, il racconto verrà accompagnato dai disegni realizzati in diretta da Michele Bruttomesso.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1773697902942726/