"Radiohead - Present Tense (2000 - 2019)", audioforum alla Limerick

Appuntamento alla Libreria Limerick, giovedì 21 novembre, per ripercorrere l'intera carriera dei Radiohead, nome fondamentale per l'evoluzione della musica rock (e non solo) degli ultimi trent'anni.

Il secondo incontro riprenderà il discorso partendo da Kid A (e il suo successore Amnesiac), un'opera coraggiosa che ha visto la band inglese sperimentare con l'elettronica, il jazz, l'ambient e la musica classica contemporanea e che ha ottenuto un grande successo - n. 1 negli Stati Uniti, per la prima volta - e arrivando al più recente A Moon Shaped Pool, con un excursus dedicato alla carriera solista e alle collaborazioni del leader Thom Yorke.

Vent'anni intensi, quelli di cui si parlerà, con un costante desiderio di rompere gli schemi e stupire pubblico e critica, anche grazie a campagne marketing singolari tra cui il download digitale con formula "pay what you want" utilizzato per In Rainbows, album che dopo un decennio li ha visti emanciparsi dalla Parlophone.

Canzoni, videoclip, esibizioni live e aneddoti a cura di Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo.

Importante: Per motivi di sicurezza e per rendere la permanenza in libreria più piacevole, abbiamo deciso di riservare 25 posti a sedere per chi si prenoterà online.

