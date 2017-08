Raduno Regionale A.N.B Veneto a Torreglia

Il 2 e 3 settembre si svolge a Torreglia il Raduno Regionale A.N.B Veneto, che culminerà domenica con la cerimonia commemorativa per il 20esimo anniversario del monumento al Bersagliere Antonio Prendin - decorato con la Medaglia d'Argento V.M.

PROGRAMMA

Sabato 2 settembre

ore 16 Cerimonia consegna Medagliere Nazionale al sindaco di Torreglia in largo Marconi

ore 16.30 Deposizione corona a uno dei primi monumenti ai Caduti d'Italia in località Luvigliano con la presenza della fanfara di san Donà di Piave

ore 17 Visita guidata a Villa dei Vescovi

ore 21 Concerto della fanfara di San Donà di Piave sul sagrato della chiesa parrocchiale di Torreglia

Domenica 3 settembre

ore 9 Ammassamento in via Vittorio Veneto

ore 9.30 Onori ai Gonfaloni e reparti schierati

ore 10 Deposizione corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre

ore 10.30 Alzabandiera e deposizione corona al monumento al Bersagliere Antonio Prendin Medaglia d'Argento V.M. ed allocuzione

ore 11 Inizio sfilate per le vie di Torreglia con le fanfare di Padova, San Donà di Piave e Jesolo e la pattuglia ciclisti Marca Trevigiana

ore 12 Pranzo cremisi al palazzetto dello sport in via Tobagi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Carpanese Francesco

327.8585102 - francesco2907@gmail.com

Gambalonga Albino

349.5261300 - albino.gambalonga@gmail.com

Pranzo: prenotazione obbligatoria entro il 25 agosto, costo 25 euro.