Raduno della Compagnia trasmissioni "Cadore" e del 7° Rgt Trasmissioni a Cittadella

Il consueto raduno della Compagnia trasmissioni "Cadore" e del 7° Rgt Trasmissioni quest'anno si terrà a Cittadella sabato 1 e domenica 2 settembre, con la 24esima edizione.

Domenica, la cerimonia ufficiale con la sfilata e la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti in piazza Pierobon.

Programma

ore 8: raduno in via Riva del Grappa;

ore 9.15: inzio sfliata lungo Riva del Grappa verso piazza Pierobon;

ore 9.35: alzabandiera al monumento ai Caduti con la deposizione della corona di alloro in piazza Pierobon;

ore 10.30: S. messaessa in duomo;

ore 11.45/12.30: attività culturale all'anfiteatro cittadino.