IV raduno Youngtimer: in mostra le vetture immatricolate dal 1980

Una giornata all’insegna delle “giovani”: dopo il favore incontrato dalle prime edizioni, torna a Padova, durante Auto e Moto d’Epoca, il 4° raduno Youngtimer dedicato a tutte le vetture immatricolate dal 1980 in poi.

L'evento

L’evento, promosso dall’omonimo magazine Youngtimer, costola del mensile Ruoteclassiche, in collaborazione con la kermesse patavina si svolgerà sabato 26 ottobre e rappresenta a tutti gli effetti un grande tributo per una categoria di automobili sempre più apprezzata dai giovani collezionisti. Vetture giovani, ventenni o trentenni, immatricolate a partire dal 1° gennaio 1980, che nei prossimi anni vedranno crescere il loro valore, essendo destinate, per marchio, appeal e caratteristiche varie, a diventare storiche prima di altre.

Le auto partecipanti saranno schierate, fin dalle prime ore del mattino, negli spazi antistanti la Fiera di Padova lungo via Venezia per poi essere esaminate da una giuria di esperti che decreterà la reginetta di ciascuna delle sei categorie in gara:

"La Miglior sportiva"

"La scoperta più bella"

"La più anziana meglio conservata"

"La più giovane originale"

"Quella che arriva da più lontano”

"La famigliare più in forma"

Un premio speciale verrà inoltre consegnato dalla casa d’aste online Catawiki. La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 16 presso lo Stand ACI all’interno della Fiera, padiglione 3.

Per info: https://ruoteclassiche.quattroruote.it

https://www.facebook.com/youngtimerIT/

