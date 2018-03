“Ragazz@ Interrott@", appunti di viaggio lungo le strade della dispersione scolastica

Il convegno, organizzato e promosso dal Cpia - Centro provinciale per l’istruzione degli adulti e dal Comune di Padova, offre l’occasione per riflettere e confrontarsi sulla dispersione scolastica, intesa non solo come perdita di anni di studio ma anche come impoverimento complessivo dell’intero paese.

Appuntamento venerdì23 marzo dalle ore 8.30 alle ore 17 alla ex Fornace Carotta.

Ingresso

La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione, per iscriversi è necessario collegarsi al sito Cpia, entro il 18 marzo.

Informazioni

Michela Bertazzo

328.5957007

michela.bertazzo@cpiapadova.it