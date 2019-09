Rails Girls a Padova: un workshop di programmazione web con "Ruby on Rails"

Ti piacerebbe provare a sperimentare qualcosa di diverso in un ambiente amichevole e accogliente? Ti piacerebbe avvicinarti al mondo della programmazione web? Hai sempre voluto provare un nuovo linguaggio, ma non sai da che parte cominciare?

Se la risposta è si, il team di Seesaw sta organizzando per il prossimo 5 ottobre una giornata interamente al femminile, per darti la possibilità di trasformare le tue idee in qualcosa di concreto. Questa giornata si chiama RailsGirls, ed è un evento importante, che si svolge in tutto il mondo! Qui trovi maggiori informazioni e tutti i link delle passate edizioni: http://www.railsgirls.com/.

Il programma della giornata

Innanzitutto, non sarai mai sola. I nostri mentor ti seguiranno per tutti il giorno e ti daranno una mano a realizzare quello che ti passa per la testa. Ma non ti preoccupare, ci sarà un percorso guidato dall'inizio alla fine che potrai seguire finche vorrai.

La giornata prevede un workshop gratuito in cui impareremo assieme le basi della programmazione web con Ruby on Rails che sarà il mezzo con cui realizzeremo la tua idea e la faremo diventare un'applicazione web. Tutto questo avverrà in un clima assolutamente informale, accogliente, giocoso e pensato per te.

Qual è l'obiettivo finale? Non è diventare programmatori in un giorno. Quello che ci piacerebbe portaste a casa è una piacevole esperienza, vissuta in un ambiente amichevole, cordiale e rilassato, dove avrete potuto sperimentare in assoluta libertà cosa vuol dire programmare e creare qualcosa da zero, seguendo il percorso guidato che abbiamo pensato per voi, oppure cercando di realizzare una tua idea.

In questa giornata utilizzeremo una delle tante tecnologie esistenti, ovvero Ruby on Rails, ma il focus sarà incentrato sull'esperienza piuttosto che sullo strumento.

Cosa serve per partecipare?

Il tuo computer e la tua curiosità, saranno più che sufficienti! L'età non è un problema. Il workshop è totalmente gratuito. Per partecipare basta iscriversi all'evento e compilare il form che invieremo per email.

I posti solo limitati. Se pensi di non poter più venire, ti chiediamo di lasciare il posto contattandoci a: events@seesaw.it.

Vuoi darci una mano? Siamo soprattutto alla ricerca di coach che sappiano programmare. Non è necessaria una conoscenza pregressa di Ruby o di Rails, ma è sufficiente aiutare le partecipanti a divertirsi. Se ti interessa, mandaci la tua candidatura: https://forms.gle/y1Kf6JWsAgoLMfCu6

Informazioni e contatti

È un'esperienza veramente divertente, ne puoi trovare una testimonianza: https://medium.com/seesaw-it/accettare-le-sfide-per-superare-i-propri-limiti-a06418253e95.

Se ti piace l’iniziativa e vuoi dare il tuo contributo, ma hai altre domande contattaci pure qui: events@seesaw.it.

Biglietti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-railsgirls-padova-2019-69746927939