"Raixe storte", spettacolo per la ​Stagione teatrale a San Giorgio delle Pertiche

Venerdì 19 gennaio alle ore 21 per la ​Stagione teatrale al Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo portano in scena "Raixe storte".

LO SPETTACOLO

RAIXE STORTE

di Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo

musiche dal vivo di Giorgio Gobbo

disegni di Vittorio Bustaffa

Una galoppata tra i fatti più sanguinosi della storia di questa regione, un antidoto al mito dei bei tempi antichi (“co se copava i peoci co i pichi”), dell’età dell’oro della polenta e tocio che sgorga dalle sorgenti del Po, ma anche a quello dei veneti buoni e coglioni, o solo storpiati dalla miseria e dalla pellagra.

Una sana dose di storytelling omeopatico, per conoscere il lato noir del Veneto, dai tagliagole delle paludi dei Celti ai serial killer d’oggi. Da morire dal ridere. Una serie di brevi racconti e canzoni, illustrati al momento dallo splendido disegnatore Vittorio Bustaffa, come in un ideale Corriere Illustrato del Veneto oscuro, un’ora per dare uno sguardo all’altro lato della locomotiva d’Italia.

BIGLIETTI

Biglietti a partire da 10 euro