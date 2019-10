Presentazione del libro "Raphael" di Giuliano Pisani a Palazzo Zabarella

«Tutto ha un significato.

Dobbiamo solo capire quale»

Presentazione del libro "Raphael" di Giuliano Pisani

Intervengono Antonia Arslan e Luisa Scimemi di San Bonifacio - martedì 8 ottobre, ore 18.

Dove

Palazzo Zabarella

Via Zabarella, 14

Padova

Dettagli

Tre storie, distanti nei luoghi e nei tempi, si incrociano in un intreccio sapiente, ricco di continui colpi di scena. Dalla Ferrara di Alfonso d’Este il lettore segue due padri gesuiti, Rodolfo d’Acquaviva e Antoni de Montserrat, che viaggiano nell’India della seconda metà del Cinquecento per incontrare il potente sultano Akbar, il Gran Mogol, nella sua capitale, Fatehpur Sikri. Ai nostri giorni si svolge la storia d’amore tra Catherine Mercier e Giulio Corsi, lei assistente di un grande maestro indiano, il professor Surendranath, lui docente di Storia dell’arte a Venezia. A far da collante un misterioso dipinto e una rete di spietati assassini, su cui indaga il commissario Chetan Krishan della polizia di Mumbai. Un inedito Raffaello, colto nella sua dimensione intima, completa il mosaico.

Un racconto originale, un thriller raffinato che è insieme un romanzo storico, d’amore e di formazione, sullo sfondo di un mondo minacciato dal buio del fanatismo.

Giuliano Pisani filologo classico e storico dell’arte, è autore di studi, edizioni e traduzioni dal greco e dal latino (Platone, Plutarco, Marsilio Ficino). Ha fornito una lettura innovativa della Cappella degli Scrovegni ne I volti segreti di Giotto, Rizzoli, 2008 (Premio del Libraio 2009 per la sezione Saggistica). Socio effettivo dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova e di altre prestigiose istituzioni, è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Attivo promotore culturale, con un’attenzione particolare al mondo giovanile, ha ideato nel 1994 il Premio letterario Campiello Giovani. Nato a Verona, vive da molti anni a Padova. Questo è il suo primo romanzo.

