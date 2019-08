Commemorazione delle vittime della rappresaglia nazifascista del 17/08/1944

Il 17 agosto 1944 vi fu a Padova una rappresaglia nazifascista, che portò all’uccisione di dieci partigiani, ingiustamente accusati della morte del militare fascista Col. Bartolomeo Fronteddu, in realtà ucciso da altri fascisti.

Sette partigiani - Primo Barbiero, Pasquale Muolo, Cataldo Pressici, Antonio Franzolin, Ferruccio Spigolon, Saturno Bandini, Luigi Pierobon - furono fucilati nella caserma di via Chiesanuova, oggi intitolata a quest’ultimo.

Flavio Busonera, Clemente Lampioni, Ettore Calderoni furono impiccati in via Santa Lucia.

La città, nel 75° anniversario, ricorda le vittime di quella strage spietata che colpì uomini giusti e liberi.

Programma

ore 9 - Caserma Luigi Pierobon, via Chiesanuova, 68 - Padova

- alzabandiera,

- onore ai Caduti con deposizione di una corona di alloro,

- celebrazione Santa Messa,

- interventi del col. Alessandro Nigri, comandante del 32° Reggimento Trasmissioni, e di Sergio Giordani, sindaco di Padova,

- discorso celebrativo di Maurizio Angelini, vice presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia - comitato provinciale di Padova.

- saluto delle autorità,

- discorso celebrativo di Paoletta Olivi, segretaria dell’Associazione volontari della libertà di Padova.

