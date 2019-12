Rassegna “Oltre” con "Belzoni l'Egiziano", spettacolo al teatro San Clemente

l padovano Giovanni Battista Belzoni, figura leggendaria dell’esplorazione archeologica e dell’egittologia, sarà protagonista dello spettacolo - reading che sabato 21 dicembre alle ore 21, sempre al Teatro San Clemente di Padova (via Messico), chiuderà il cartellone della rassegna “Oltre” proposta da TOP-Teatri Off Padova. La nuova produzione della cooperativa teatrale si intitola “Belzoni l’Egiziano” e - vede testi e regia firmati da Pierantonio Rizzato- in scena insieme all’attore Gianni Bozza.

In scena

Lo spettacolo racconta alcuni momenti della vita del pioniere dell’archeologia moderna, che nel diciannovesimo secolo con spirito nuovo, curiosità e arguzia affrontò i segreti dell’antico Egitto. Ma Belzoni - cosa assai meno nota - fu anche imprenditore e uomo di spettacolo: il suo “Sansone Patagonico” calcò i palcoscenici d’Inghilterra per un decennio, e questa esperienza artistica fu fondamentale nel caratterizzare il suo modo di concepire l’esplorazione, sempre intesa con uno spirito divulgativo e con l’intenzione di “impressionare” il pubblico.

“Belzoni l'Egiziano” di TOP è il tentativo di scrutare a fondo l’animo esploratore del protagonista mettendo in luce le sue pulsioni e l'entusiasmo che l’hanno spinto ad affrontare i viaggi, e la passione per un mondo distante dal suo e ricco di segreti profondi.

Il risultato è una drammaturgia originale, capace di offrire momenti di pura fascinazione, grazie a un accurato lavoro di documentazione storica sul personaggio: i testi prendono spunto, infatti, da lettere originali dell’archeologo, epistole di ambasciatori, e naturalmente da Il “Narrative”, il libro di Belzoni che racconta in modo dettagliato dei suoi viaggi in Egitto e Nubia.

Biglietti e prenotazioni

Ingresso euro 10; per informazioni e prenotazioni: info@teatrioffpadova.com - tel. 049/650294 – 340/8479382, www.teatrioffpadova.com.

Info web

http://www.teatrioffpadova.com/belzoni-legiziano-conclude-la-rassegna-di-teatro-e-musica-oltre-targata-top-teatri-off-padova/

https://www.facebook.com/events/2745103268883396/