Rassegna “Oltre” con “Cassandra”, spettacolo al teatro San Clemente

Secondo appuntamento in cartellone per la rassegna di teatro e musica di TOP-Teatri Off Padova intitolata “Oltre”, che vede il contributo del Comune di Padova e il patrocinio del Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova. A calcare il palco del Teatro San Clemente di Padova (via Messico - zona industriale) sabato 19 ottobre alle ore 21 sarà l’attrice e regista Erica Taffara con lo spettacolo “Cassandra”, produzione di Talèa Teatro e TOP, ispirato all’omonimo libro della scrittrice tedesca Christa Wolf.

Dare il giusto valore alla vita di ogni individuo, contrapporre alla distruzione e al bisogno di supremazia e di potere una visione pacifica della vita, dare ascolto alla voce femminile, ecco alcuni motivi che fanno della Cassandra di Christa Wolf un personaggio contemporaneo e necessario.

Cassandra possiede un talento profetico, ma non interpreta messaggi divini, lei ‘vede’ il futuro perché ha il coraggio di vedere le reali condizioni del presente. La regia dello spettacolo ha scelto di sottolineare questi aspetti assieme alla riflessione su chi siano i veri eroi della guerra di Troia.

E ancora nello spettacolo si evidenzia la disarmante concretezza del mondo femminile, che individua nei drammatici fatti umani la possibilità di una terza via: fra uccidere e morire esiste il vivere, come unico modo per spezzare il ripetersi delle dinamiche di vendetta e onore. Ad interpretare Cassandra è Erica Taffara, autrice anche della drammaturgia, per la regia di Gianni Bozza .

I prossimi appuntamenti

La rassegna prosegue con altre cinque serate a ottobre e dicembre che alternano e intrecciano musica e teatro. Sabato 26 ottobre la musica del percussionista Mauro Gatto incontra la calligrafia e gli ideogrammi cinesi di Bruno Gripari in “Il Sigillo Segreto”. “Sogni di una felice Europa” è il monologo teatrale che vede al centro l’idea di Europa, in calendario domenica 1 dicembre: in scena Roberto Faoro accompagnato dalle musiche dal vivo di Piero Bolzan.

Spazio al racconto della vita di Leonardo Da Vinci, di cui si festeggia quest’anno il cinquecentenario della morte, sabato 7 dicembre, con “Voliamo” di Scarpanō - Teatro e Metodi Attivi.

Musica e teatro in “Con un fiore sulla pelle”, sabato 14 dicembre: Valerio Perla narra alcune pagine della sua vita da percussionista, da appassionato di Cuba e del mondo popolare del Sud Italia. La rassegna si chiude sabato 21 dicembre con la storia di un personaggio padovano: “Belzoni l’Egiziano”, spettacolo prodotto da TOP-Teatri Off Padova, in scena Gianni Bozza e Pierantonio Rizzato.

Ingresso euro 10; per informazioni e prenotazioni: info@teatrioffpadova.com - tel 049/650294 – 340/8479382, www.teatrioffpadova.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2485459221544646/