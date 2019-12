Rassegna “Oltre” con “Con un fiore sulla pelle”, spettacolo al teatro San Clemente

Si viaggerà fra Cuba e il Sud Italia nel corso della prossima serata in cartellone per la rassegna “Oltre”, proposta da TOP-Teatri Off Padova: sabato 14 dicembre alle ore 21, al Teatro San Clemente di Padova, in scena “Con un fiore sulla pelle”, spettacolo di musica popolare italiana e cubana con testi e regia di Valerio Perla.

L’artista percussionista, appassionato di Cuba e del mondo popolare del Sud Italia offrirà alcune pagine del suo diario di viaggio fra questi due Paesi. Da Cuba a Napoli, dagli orichas, i santi della cultura afrocubana, alle sette Madonne dell'area vesuviana, figure di culto del popolo campano, il racconto di tradizioni, miti e culture accompagnato da musiche di autori vari tratte dalla tradizione folclorica delle due terre.

Valerio Perla è da oltre trentacinque anni musicista e insegnante di musica, autore creativo e, frequentatore assiduo di terreni musicali di "contaminazione" e profondo conoscitore del folclore afrocubano.

Ha studiato percussioni classiche presso il Conservatorio di Salerno con Clara Perra e percussioni cubane con Giovanni Imparato (Napoli), Roberto Mamey Evangelisti (scuola di musica popolare Il Testaccio e successivamente Centro di Percussioni TIMBA, Roma), Alejandro Nenè Carvajal, Chang El Chino Rodriguez, Irian Lopez, Esteban Cha Cha Buele Vega Bacallao, Jesus Mirò, ecc. (La Habana e Matanzas, Cuba). Canto folclorico cubano con Gregorio El Goyo Hernandez (ISA: Istituto Superior de Arte, La Habana, Cuba).

Fra le sue collaborazioni artistiche si contano quelle con Nando Citarella&Tamburi del Vesuvio, Jovanotti, Mau Mau, Riccardo Tesi&Banditaliana, James Senese&Napoli Centrale, Mal Funk.

La rassegna “Oltre” si conclude sabato 21 dicembre con la storia di un personaggio padovano: “Belzoni l’Egiziano, spettacolo prodotto da TOP-Teatri Off Padova, in scena Gianni Bozza e Pierantonio Rizzato.

per informazioni e prenotazioni: info@teatrioffpadova.com - tel 049/650294 – 340/8479382, www.teatrioffpadova.com.

http://www.teatrioffpadova.com/con-un-fiore-sulla-pelle-di-e-con-valerio-perla/

https://www.facebook.com/events/424765855076630/

