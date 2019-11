Rassegna “Oltre” con “Sogno di una felice Europa”, spettacolo al teatro San Clemente

Integrazione, nazionalismo, euroscetticismo e europeismo tra comicità e poesia: di tutto questo parla l’opera teatrale “Sogno di una felice Europa” scritta e interpretata dall’attore Roberto Faoro, accompagnato dal vivo dal musicista Piero Bolzan. Prima tappa di una tournée europea che proseguirà fino a settembre 2020, lo spettacolo andrà in scena domenica 1° dicembre, alle ore 18, al Teatro San Clemente di Padova e si inserisce nella rassegna di teatro e musica “Oltre” proposta da TOP-Teatri Off Padova.

Ispirandosi/ispirato a “La cavalcata di Don Chisciotte” di Peter Von Matt e da “Paradosso Europa” di Agnes Heller, è una riflessione sull’incerto futuro dell’Europa, oggi a rischio di una battuta d’arresto nel suo percorso di unità e pace. L’autore racconta con ironia luoghi comuni ed estremismi nazionalisti ed europeisti: ampio spazio a risate e autocritica. L’intento dello spettacolo, lungi dall’essere quello di rimarcare divisioni, è piuttosto di condividere identità differenti, nella convinzione che il gruppo non annulli il singolo e le sue diversità, ma ne accolga e ne integri la personalità valorizzandola.

Il finale “I have a dream” chiude il cerchio di considerazioni proposte dal monologo dipingendo un futuro possibile dell’Europa, in una commistione tra realtà e sogno. In questa filosofia nasce la visione di Roberto Faoro, convinto che testa e cuore debbano viaggiare insieme per una visione al contempo scientifica e poetica delle cose, o ancorata senz’altro a terra ma con la capacità di guardare il cielo.

Lo spettacolo vede la collaborazione di Valerio Scremin per il progetto luci e audio, Andrea Cecchella, voce fuori campo, e Gianluigi De Monego per la scenografia e il disegno.

I prossimi spettacoli

La rassegna “Oltre” prosegue sabato 7 dicembre, con “Voliamo” di Scarpanō - Teatro e Metodi Attivi, spettacolo che racconta la vita di Leonardo Da Vinci, di cui si festeggia quest’anno il cinquecentenario della morte. Sabato 14 dicembre musica e teatro in “Con un fiore sulla pelle”: Valerio Perla narra alcune pagine della sua vita da percussionista, da appassionato di Cuba e del mondo popolare del Sud Italia. La rassegna “Oltre” si chiude sabato 21 dicembre con la storia di un personaggio padovano: “Belzoni l’Egiziano”, spettacolo prodotto da TOP-Teatri Off Padova, in scena Gianni Bozza e Pierantonio Rizzato.

Ingresso

Ingresso euro 10; per informazioni e prenotazioni: info@teatrioffpadova.com - tel 049/650294 – 340/8479382, www.teatrioffpadova.com

Info web

https://www.facebook.com/events/1630334620442170/