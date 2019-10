Rassegna “Oltre” con “Il sigillo segreto”, spettacolo al teatro San Clemente

Lo spettacolo nasce dall’incontro tra la musica di Mauro Gatto, che trae ispirazione dalla colonna sonora da lui composta ed eseguita per un film cinese dedicato a Yang Ye (mitico generale che visse attorno all’anno mille in una Cina sconvolta da guerre e divisioni interne), e l’arte calligrafica del “maestro di arti rare e di eccezione” Bruno Gripari che, in ascolto e in dialogo con i suoni di chiara e cristallina origine cinese, traccerà in scena con il suo pennello arcaici ideogrammi, segni e sigilli. Sigilli che secondo l’antica tradizione orientale sono protettivi e propiziatori, in difesa dalle forze occulte, ma sono anche i segni del tessere connessioni con l’altro, affermando così il senso di una fratellanza universale.

Attivo nella produzione musicale e multimediale dal 1985, il primo vanta una solida esperienza come percussionista in diversi generi: swing, pop, etnica, rock, jazz, blues, klezmer, jazz, funk, latin, flamenco, mediterranea, acustica ed elettronica.

Il secondo deriva dal suo lavoro di artista e di insegnante la grande attenzione alla calligrafia (e alla sua trasmissione), intesa come arte che anima lettere, parole e testi. Ne scaturiscono opere pittoriche, rituali e installazioni create con tecniche millenarie originarie dell’Asia Centrale (calligrafie e lacche), il tutto coniugato strettamente alle simbologie, le scritture e la ritualità di quei territori; è l’unico occidentale abilitato a utilizzare il sigillo canonico di Stato e l’emblema nazionale di Mongolia. Nella sua Officina calligrafica di Caerano San Marco, a Treviso, propone incontri e corsi.

La rassegna prosegue con altre quattro serate a dicembre che alternano e intrecciano musica e teatro. “Sogni di una felice Europa” è il monologo teatrale che vede al centro l’idea di Europa, in calendario domenica 1 dicembre: in scena Roberto Faoro accompagnato dalle musiche dal vivo di Piero Bolzan.

Spazio al racconto della vita di Leonardo Da Vinci, di cui si festeggia quest’anno il cinquecentenario della morte, sabato 7 dicembre, con “Voliamo” di Scarpanō - Teatro e Metodi Attivi.

Musica e teatro in “Con un fiore sulla pelle”, sabato 14 dicembre: Valerio Perla narra alcune pagine della sua vita da percussionista, da appassionato di Cuba e del mondo popolare del Sud Italia. La rassegna si chiude sabato 21 dicembre con la storia di un personaggio padovano: “Belzoni l’Egiziano”, spettacolo prodotto da TOP-Teatri Off Padova, in scena Gianni Bozza e Pierantonio Rizzato.

Ingresso 10 euro; per informazioni e prenotazioni: info@teatrioffpadova.com - tel 049/650294 – 340/8479382, www.teatrioffpadova.com.

