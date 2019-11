Al Teatro Excelsior Mortise una mattina insieme al "Re dei bambini"

Si terrà il prossimo 14 dicembre 2019 alle ore 10 presso il Teatro Excelsior Mortise - TEM di Padova lo spettacolo teatrale gratuito dedicato ad adulti e bambini tratto dall’omonimo libro patrocinato dall’Unicef. Si tratta del viaggio, leggero e divertente, che un bambino compie nei mondi di altri bambini e dei loro bisogni.

L’evento è organizzato all’interno del progetto "Vivo vicino" l’attivazione di reti di solidarietà familiare” finanziato dal Comune di Padova e in collaborazione con il CASF – Centro per l’affido e la solidarietà familiare. In chiusura della mattinata è previsto un aperitivo insieme.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/567745587312169/

Mail: vivovicino@gmail.com - Tel. 349 3112209