Re-opening party al Parco della Musica

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/124865984812890/

Il Parco della Musica riaprirà venerdì 25 agosto dopo una breve pausa.

Arrivano al Parco della Musica due dj di lunga esperienza (TheFRAG, Musaic…) collezionisti di vinili e abili “giocolieri” al mixer che vi sazieranno e rinfrescheranno con abbondante e selezionata musica dal Funk alla Techno.

"La musica è qualcosa di infinito, sono le nostre orecchie ad essere limitate..."

Serata ad alto contenuto vinilico!

Vinyls Selection is FunkAddicted... Can You Dig It!?

djs

■ FREE SB

■ LEINAD

Funk ۞ Acid Jazz ۞ House ۞ Afro ۞ Black ۞ Deep House ۞ Tech House ۞ Deep Techno ۞ Techno