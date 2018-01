“Read Me”, gruppo di lettura creativa de ILBookLab di Chiara a Il mondo che non vedo

ILBookLab di Chiara, cantiere creativo dedicato al variegato universo delle parole, della lettura e della partecipazione, inaugura il primo appuntamento dell'anno con “Read Me”, il gruppo di lettura creativa dedicato a racconti e romanzi.

Giunto alla terza edizione, il progetto in questi anni è riuscito a farsi promotore di una collaborazione virtuosa tra librerie indipendenti, nuovi editori e pubblico, grazie alle svariate proposte che hanno attratto un numero sempre crescente di partecipanti.

COME FUNZIONA "READ ME"

Una volta al mese viene proposto un libro (variando tra autori, generi, argomenti e case editrici) che ogni partecipante legge cercando, secondo le indicazioni suggerite da Chiara Mattucci - operatrice culturale, attrice e anima de ILBookLab - di far risuonare l'eco della storia in tutte le sue svariate forme, senza limiti.

Durante l'incontro si assisterà al reading dal vivo di un estratto, ci si confronterà sulla lettura con particolare attenzione allo scambio creativo e umano e non mancheranno ricchi approfondimenti.

Ciascun partecipante potrà così condividere le proprie impressioni sul libro, ma anche spunti e collegamenti ad altre fonti (musica, film, altri testi) emersi durante la lettura.

L'INCONTRO

“L'ultimo amore di Baba Dunja” di Alina Bronsky (Keller Editore, 2016) è il libro scelto per il primo appuntamento di quest'anno, previsto giovedì 25 gennaio alle ore 19 alla libreria-caffetteria Il mondo che non vedo.

“Read Me”, che si svolgerà indicativamente ogni ultimo giovedì del mese fino a giugno, si propone perciò come un gruppo di lettura ad alto tasso di creatività e di accoglienza, che crede fortemente nella partecipazione e nel contagio vitale delle idee.

Giovedì 25 gennaio sarà anche l’occasione per festeggiare il secondo anno di attività de ILBookLab di Chiara, con qualche piccola sorpresa e tante novità.

CONTATTI

Email: ilbooklab@gmail.com

Pagina Facebook

Evento Facebook