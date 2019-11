I martedì di via Belzoni: il reading "Una balena bianca tra le righe" a Padova

Gli Incontri con l’Autore, organizzati periodicamente dall’Associazione Culturale Fantalica, sono momenti artistici in cui soci, autori e docenti si dedicano alla condivisione delle proprie esperienze in ambito artistico. Reading di “Moby Dick”, realizzato dalla compagnia teatrale del Liceo Artistico “Pietro Selvatico”. Per la regia di Ignazio Lazzizzera, con musiche dal vivo.

Una serata tra teatro e musica: “Una balena bianca tra le righe ”, reading con naufragio in musica sulle pagine di Moby Dick.

Martedì 19 novembre 2019

ore 20.30

Presso l’Auditorium del Collegio Ederle

via Belzoni 160

Regia prof. Ignazio Lazzizzera

Musiche originali Davide Mangano

Lettori del Liceo Artistico Pietro Selvatico

Call me Ishmael”, “Chiamatemi Ismaele”: è il celebre inizio del romanzo-capolavoro di Melville pubblicato nel 1851 quando lo scrittore aveva trentadue anni e molti anni passati sul mare come marinaio; un’epica in prosa che esalta le imprese di moderni, barbarici e rozzi cavalieri dell’Oceano: i balenieri. Le loro gesta sono cantate da colui che ci invita a chiamarlo Ismaele. Unico narratore di un’avventura destinata ad essere tragica quando entra in scena Ahab, il capitano dalla gamba d’avorio, che è posseduto solo da un unico folle e monomaniaco disegno: uccidere Moby Dick, la gigantesca balena bianca, il demoniaco capodoglio che gli ha strappato via la gamba. E tutti i marinai del Pequod, mucchio selvaggio di un’America – quella del primo Ottocento – anch’essa barbara, e giovane, si lasciano sedurre dalla conturbante malia del capitano e dal suo infernale proposito.

La Compagnia del Teatro d’Arte del Liceo Selvatico si è decisa a salpare con un reading sulla scia di Ahab e Moby Dick, con la speranza di (non) fare naufragio, di (non) straorzare. Dal mare di pagine di questo romanzo-oceano abbiamo scelto quei passi che potevano costituire le nostre vele, provando a tracciare una rotta, tra le tante possibili: dal giovanile entusiasmo di Ismaele, pronto a salpare sul Pequod, attraverso la claustrofobica ossessione di Ahab, fino allo scontro finale con il capodoglio bianco, l’angelico e demoniaco Moby Dick. Che la caccia abbia inizio!

Informazioni e contatti

Web: https://www.fantalica.com/event/i-martedi-di-via-belzoni-una-balena-bianca-tra-le-righe/