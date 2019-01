Reale, la rock band cristiana in concerto ad Este

Si possono annunciare le cose di Cristo anche ad un concerto rock. Ecco i Reale, band cristiana che ha fatto della propria musica un modo di pregare alternativo.

L'evento

Venerdì 1 febbraio, alle 20.30, saliranno sul palco del teatro dell’Istituto Salesiano Manfredini di Este (ingresso gratuito). Nell’occasione presenteranno il loro ultimo album “Travolgimi” (numero uno su iTunes ad un giorno dall’uscita e con più di 65mila riproduzioni streaming solo su Spotify), oltre che ad altre canzoni del loro repertorio. Arrivano con una facilità disarmante e aiutano a cambiare prospettiva. Cantano l’amore incondizionato di Dio per ciascuno di noi, senza filtri. Non hanno paura di utilizzare nei loro componimenti parole che non trovano più spazio nell’attuale contesto storico: Fede, preghiera, Gesù. Ed è proprio questa la loro forza, che per l’appunto giunge dirompente nell’animo di chi li ascolta. Un rock pulito, limpido, come sono loro.

Stanno riempiendo chiese e palazzetti di tutta Italia, ma non – come dicono sempre – “per merito nostro. Sperimentiamo una sete di infinito, da parte dei giovani e degli adulti, che cerchiamo di interpretare con la musica. Desideriamo mettere al centro Lui, la nostra autentica felicità, e trasmettere questa gioia piena che viviamo”.

La band

Dieci anni fa, il 24 gennaio del 2009, la felice intuizione dei coniugi Alessandro Gallo e Francesca Cadorin (lui padovano, lei di origini piemontesi), rinati a vita nuova dopo un’adolescenza passata nella tossicodipendenza. Si sono conosciuti nella comunità di recupero Cenacolo, dove – nella concretezza - è avvenuta la loro personale conversione. Lì, inoltre, è nato il loro amore e “l’esigenza di usare la musica per trasmettere la bellezza della vita e della fede”. Nella pratica, hanno “semplicemente” messo assieme i loro talenti, affidandosi alla Provvidenza. Ne è nato un gruppo – ne fanno parte pure Dario Minazzo, Luca Giurisato, Francesco Lora e Diego Rubiliani – che è diventato una testimonianza di fede vissuta fra le pagine della quotidianità.

