Recital lirico del mezzosoprano rodigino Marina De Liso a Villa Italia

Prosegue anche per il 2017 l'attività del Circolo della Lirica di Padova, associazione che offre, come da tradizione, un programma di eventi per assaporare un ricco repertorio musicale, dal Seicento alla contemporaneità, oltre a eventi e visite culturali, trasferte teatrali, incontri conviviali e divertimento.

Ogni evento vede la partecipazione di ospiti internazionali: giovani promesse del canto lirico, grandi interpreti del panorama lirico di ieri e di oggi, direttori d’orchestra, docenti di canto, consulenti musicali, registi, direttori artistici, registi, giornalisti e critici musicali.

L'EVENTO

Villa Italia

Premio alla carriera e incontro conviviale

Recital lirico del mezzosoprano rodigino Marina De Liso

Interpreti: Marina de Liso soprano; M° Alberto Boischio al pianoforte.

La versatilità è un grande pregio della sua voce del mezzosoprano Marina De Liso la quale, può affrontare con sicurezza il repertorio seicentesco, quello settecentesco e quello di primo ottocento. Nel corso della manifestazione l’artista, uno dei mezzosoprani più apprezzati e conosciuti a livello internazionale, riceverà il Premio alla Carriera.

Il celebre mezzosoprano, in concerto, interpreterà, in particolare, le grandi eroine del classicismo e del primo romanticismo, repertorio questo al quale l'artista si sta affacciando dopo molti anni di assidua e quasi esclusiva frequentazione della musica antica; si cimenterà con i ruoli cui ha affidato i più recenti debutti, ruoli che l'hanno vista trionfare nei più prestigiosi teatri di tradizione ed enti lirici italiani.

Prenotazione obbligatoria a tutti gli eventi.

Circolo della Lirica di Padova: 349.8026146 - 335.630 3408 - www.circolodellalirica.it