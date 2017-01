Recital lirico del baritono Alessandro Lerro a palazzo Zacco Armeni

Prosegue anche per il 2017 l'attività del Circolo della Lirica di Padova, associazione che offre, come da tradizione, un programma di eventi per assaporare un ricco repertorio musicale, dal Seicento alla contemporaneità, oltre a eventi e visite culturali, trasferte teatrali, incontri conviviali e divertimento.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

Ogni evento vede la partecipazione di ospiti internazionali: giovani promesse del canto lirico, grandi interpreti del panorama lirico di ieri e di oggi, direttori d’orchestra, docenti di canto, consulenti musicali, registi, direttori artistici, registi, giornalisti e critici musicali.

L'EVENTO

Recital Lirico del baritono Alessandro Lerro

Recital del baritono napoletano Alessandro Lerro, accompagnato al pianoforte del M° Bruno Volpato.

Lerro intraprende gli sudi di canto al Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella. Partecipa a un masterclass sotto la guida del M. Rolando Panerae e successivamente si perfeziona presso la scuola di canto del M. Arrigo Pola a Modena e a Napoli con la signora Antonietta Lubrano.

Consegue la laurea in Storia della Musica alla facoltà di Lettere all’Università Federico II sotto la guida del Prof. Agostino Ziino.

É semifinalista al concorso “Pavarotti International”, si è distinto nel repertorio belcantistico. Nel suo repertorio: Te Deum di Charpentier, Carmina Burana di Orff, Passione secondo Giovanni di Bach sotto la direzione di Peter Maag.

Ha debuttato i ruoli di Germont ne "La traviata", Guglielmo in "Cosi fan tutte" e Figaro nelle "Nozze di Figaro" di W. A. Mozart, Belcore in "Elisir d’amore" di Donizetti, Ford in "Falstaff" di Verdi, Ping in "Madama Butterflay" di Puccini riscontrando consenso e successo di pubblico e di critica.

BIGLIETTI

Biglietto unico 7 euro, gratuito soci del Circolo della Lirica di Padova e soci Circolo Unificato dell'Esercito.

IL PROGRAMMA

​INFORMAZIONI

Prenotazione obbligatoria a tutti gli eventi.

Circolo della Lirica di Padova: 349.8026146 - 335.630 3408 - www.circolodellalirica.it