Recital "Scusi lei, perchè è un mezzosoprano? Non ha finitogli studi?" al Circolo della Lirica

Domenica 14 gennaio alle ore 16 il Circolo della Lirica presenta il recital lirico "Scusi lei, perchè è un mezzosoprano? Non ha finitogli studi?".

L'evento musicale inaugura l'anno solare 2018 del Circolo della Lirica di Padova e offre un elemento di forte attrattiva nella singolare ampiezza e difficoltà di programma musicale proposto.

Da Purcell a Wagner, passando per Vivaldi, Rossini, Verdi, Bizet, Mascagni, un'infilata di pagine memorabili della storia dell'opera lirica, una carrellata di capolavori che unisce i maggiori compositori europei, una prova epica di resistenza e versatilità per l'interprete.

Il nuovo anno inizia dunque con energica audacia, all'insegna dello slancio che solo i giovani interpreti sanno offrire. Splendida voce di mezzosoprano che si è contraddistinta in importanti concorsi, fino alla recente e prestigiosa vittoria a Spoleto, Rachele Raggiotti offre un interessante excursus sulla vocalità mezzosopranile, spaziando dall'opera seicentesca al grande repertorio romantico.

Un evento in perfetta sintonia con lo spirito che forma le iniziative del Circolo della Lirica: proporre grande musica dando al contempo spazio ai talenti emergenti.

INFORMAZIONI

Prenotazione obbligatoria:

349.8026146 - 348.9051968 - 335.6303408

www.circolodellalirica.it