Red Bull Paphero 2017 Exhibition & Dj Set al Bar Tre Scalini

L'Associazione di Promozione Culturale e Sociale UniPapiro e UAU//Unique and Unforgettable presentano la seconda edizione di Red bull paphero. Il contest evento di Red Bull sostenuto dal Tribunato degli Studenti e rivolto a tutti i neodottori e ai loro diabolici amici! Caricate su redbull.com/paphero le frasi celebri, le azioni più assurde, le serate più improbabili, gli esami impossibili del quasidottore e i ragazzi della Scuola Italiana di Design (SID) raccoglieranno i profili più esilaranti e realizzeranno il papiro!

Mercoledì 10 gli organizzatori dell'evento insieme alle Red Bull Wings spiegheranno nel dettaglio come partecipare al contest e diventare un Red bull paphero! I tradizionali papiri di laurea invaderanno la rete e si metteranno le ali, portando la tradizione padovana per eccellenza all'attenzione del grande pubblico, digitale e nazionale! Un modo davvero innovativo per celebrare la tradizione universitaria più amata, che continua ad essere esempio di arte grafica e popolare.

Durante l'evento di mercoledì 10 maggio saranno esposti alcuni papiri dell'Archivio Storico di UniPapiro e le ultime opere del Papirista dell'Anno 2017, Paolo Marchesini. Tutti potranno ammirare l'evoluzione storica dei papiri e i ragazzi della SID troveranno nuovi spunti creativi!

La location per questa presentazione a ritmo di musica e spritz? La più universitaria in città! Il mitico Bar Tre Scalini al Portello, che fino alle 21 offrirà spritz e Red Bull spritz a soli 2 euro! Un momento di festa unico ed indimenticabile, in pieno stile UAU. Papiri storici, il dj set di Andrea Martini, drink esclusivi… ma a prezzo da universitari! Un mercoledì imperdibile… per veri Red bull paphero!

Evento facebook https://www.facebook.com/events/221701791651611/