Reel Rock! I migliori film dedicati all’arrampicata e all’avventura all’MPX

Record di velocità, boulder apparentemente impossibili, esplorazione di territori selvaggi: ritorna in Italia REEL ROCK, la rassegna cinematografica dedicata all’arrampicata e all’avventura, che propone agli appassionati alcune tra le migliori produzioni del settore. Dopo il successo di pubblico della prima edizione, il tour 2019 cresce e arriva per la prima volta a Padova lunedì 2 dicembre presso il cinema MPX.

La tappa di Padova è in collaborazione con Intellighenzia Project.

Ogni serata vede la proiezione di tutti i 3 film in programma e il programma sarà identico per tutte le serate. I film sono in lingua originale sottotitolati in italiano.

Sono i big dell’arrampicata a livello mondiale i protagonisti dei film proposti da REEL ROCK 14: in The Nose Speed Record vedremo Alex Honnold e Tommy Caldwell impegnati a impadronirsi del record di velocità di salita al Nose, a scapito di altri mostri sacri quali Brad Gobright e Jim Reynolds. In The High Road, la campionessa del boulder Nina Williams sarà alle prese con complicatissimi blocchi da cui è vietato cadere mentre United States of Joe’s racconta un improbabile incontro tra minatori conservatori mormoni e un gruppo di climber americani che avrà risvolti positivi e imprevisti.

I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale di REEL ROCK Italia https://reelrockitalia.vivaticket.it/ita e presso i punti vendita del circuito Vivaticket.

Il costo del biglietto in vendita online e tramite il circuito Vivaticket è di 14 euro + diritti di prevendita; il prezzo la sera stessa sarà di 16 euro al botteghino, che aprirà alle ore 19

Gli spettacoli inizieranno alle ore 20. Le sale apriranno al pubblico alle ore 19.30.

Nella realizzazione dell’edizione 2019, REEL ROCK Italia è affiancato dagli sponsor La Sportiva e Climbing Technology, dai media partner Radio Deejay, Planetmountain, Spit – Il Giornale dell’arrampicata e The Pill Magazine, dai Brocchi sui Blocchi e dai partner tecnici Artech Digital e Vivaticket.

Anche la seconda edizione della manifestazione avviene con il Patrocinio concesso dalla FASI (Federazione Italiana Arrampicata Sportiva).

Reel Rock Italia 2019

25/11/19 - Milano - The Space Cinema Odeon

25/11/19 - Roma - The Space Cinema Moderno

26/11/19 - Genova - The Space Cinema Porto Antico

26/11/19 - Firenze - Cinema La Compagnia

27/11/19 - Cuneo - Cinema Don Bosco

27/11/19 - Bologna - Cinema Teatro Antoniano

02/12/19 - Torino - Cinema Massimo – Sala 1

02/12/19 - Padova - Multisala Pio X – Sala Petrarca

03/12/19 - Lecco - Cinema Palladium

03/12/19 - Vicenza - Cinema Patronato Leone XIII

04/12/19 - Bergamo - Cinema Conca Verde – Sala 1

04/12/19 - Verona - Cinema Teatro Aurora

05/12/19 - Cernusco S/N - Cinema Agorà

05/12/19 - Brescia - Cinema Nuovo Eden

Reel rock tour

REEL ROCK è una rassegna cinematografica dedicata all’arrampicata che comprende una serie di corto e medio metraggi realizzati da due case di produzione americane tra le più importanti del settore outdoor, Sender Films e Big Up Productions. Fondato nel 2006 dai registi Josh Lowell e Peter Mortimer a Boulder in Colorado (Stati Uniti), REEL ROCK ha firmato produzioni di grande successo come Valley Uprising, Honnold 3.0, Alone on the Wall e The Dawn Wall, con protagonisti alcuni tra i più grandi climber oggi sulla scena: da Alex Honnold a Tommy Caldwell, da Chris Sharma a Cedar Wright.

