Refresh Your English: ripasso di inglese e attività per bambini e ragazzi a Padova

Non rinunciare al divertimento per ripassare l'inglese. Dal 20 agosto al 7 settembre "Refresh your english" è un centro estivo in lingua inglese rivolto a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado che intendono ripassare l'inglese prima dell'inizio dell'anno scolastico. Un modo per farsi trovare pronti ad affrontare il nuovo anno scolastico.

Quest'anno, visto il grande successo ottenuto dai nostri English Camp, si svolgerà nel nostro English Camp al Centro Ippico, dove i ragazzi potranno rinfrescare il loro inglese con i nostri preparatissimi Insegnanti Madrelingua, senza rinunciare al divertimento e alla spensieratezza degli ultimi giorni di vacanza.

Immerso nel verde della campagna padovana il centro estivo prevede una serie di attività didattiche ma anche divertenti, che stimoleranno i ragazzi ad un apprendimento naturale della lingua: equitazione, cura del cavallo, sport di vari tipi, attività di musica e canto per divertirsi e conoscere nuovi amici.

Info e costi

A partire da 189 euro

https://www.englishland.it/centri-estivi/refresh-your-english-centro-estivo-di-ripasso/