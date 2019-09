“Quarta regata del Bacchiglione” di voga alla veneta a Padova

Il Centro Studi Forcole D'Oro, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale della Città di Selvazzano Dentro ed il patrocinio della Provincia di Padova, organizza sabato 14 settembre, la "Quarta regata del Bacchiglione”" di Voga alla Veneta.

«Sabato 14 settembre, sulle acque del nostro splendido fiume, si terrà la quarta edizione della Regata sul Bacchiglione. – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – L’evento è un’importante occasione per conoscere e provare la pratica della Voga alla Veneta alla riscoperta del nostro territorio percorrendo le rive del fiume. Anche quest'anno collaboriamo con piacere con il Centro Studi Forcole d'Oro e, come da sempre ci ha trasmesso l'architetto Boris Premrù, la Voga alla Veneta permette di vivere la nostra Città da una prospettiva privilegiata che ci regala grandi emozioni».

«Selvazzano ha accolto con lungimiranza e partecipazione l'inserimento della Voga alla Veneta nelle proposte innovative e formative rivolte alla Cittadinanza – afferma l’Assessore alla Valorizzazione del Territorio e alle Opere Fluviali Giacomo Rodighiero – una disciplina sportiva dal sapore antico ma che sta animando nuove generazioni e non solo i più giovani. Da sei anni si è costituita la Remiera “Da Selvazan” che organizza corsi, eventi e propone progetti ed iniziative per le scuole e per tutti i Selvazzanesi. La tecnica della Voga alla Veneta si differenzia da quella più diffusa, seduta, perché il vogatore è in piedi, rivolto in avanti, con i remi appoggiati nelle fórcole e permette di vedere dove si sta andando. Un’opportunità per mantenere vive le nostre tradizioni, stando insieme, valorizzando l’ambiente naturale in cui viviamo. E’ cominciato da poco il cantieramento per la bonifica dell’area dove sorgerà il nuovo porticciolo contiamo che a breve, una volta terminata l’opera, le attività che verranno svolte sul fiume si moltiplicheranno garantendo una fruizione più completa dei nostri argini e del tratto fluviale».

«Ben dodici sodalizi padovani parteciperanno alla quarta edizione della Regata del Bacchiglione – aggiunge il Presidente del Centro Studi Forcole d’Oro Boris Premrù – che vedrà sfilare la più ricca rappresentanza di barche con l’obiettivo di promuovere l’importante capitolo della nostra storia e delle nostre tradizioni rappresentato dalla Voga alla Veneta».

Tutti i sodalizi remieri della nostra provincia partecipanti (Rari Nantes Patavium 1905, Canottieri Padova, Amissi del Piovego, Circolo Remiero El Bisato, Remiera Euganea, Forcole d’Oro, Scuola di Voga Zonca, Voga Veneta da Selvazan, Traditional Venetian Boats, Vorabe, Padova in Voga e il Circolo dei Barcari) si troveranno alla Rari Nantes Patavium alle ore 9.00.

La manifestazione avrà inizio alle ore 9.15 con un grande corteo di barche (dodesone, diesone, bissone, caorline, batee, gondole, sandoli e mascarete) che con partenza da Padova risalirà il nostro splendido fiume per raggiungere, dopo aver superato la sede della Canottieri Padova, la Città di Selvazzano Dentro, con approdo a Tencarola, previsto per le ore 10.00. Alle ore 10.30 con la collaborazione della Rari Nantes Patavium e della Voga Veneta Da Selvazan, lungo un campo di gara tracciato a valle del ponte di Tencarola, avrà luogo un’avvincente competizione su mascarete a due vogatori tra gli equipaggi espressi dalle remiere presenti.

Alle ore 12, terminato lo svolgimento di tutte le batterie, avranno luogo le finali per il primo, secondo, terzo e quarto posto e alle ore 12.30 si terrà la Cerimonia di Premiazione.

