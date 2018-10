La regina dei ghiacci, musical al Palazzetto Polivalente di Albignasego

Sognando Broadway - Festival del Musical presenta “La regina dei ghiacci” dal cartoon Frozen sabato 13 ottobre h 21 Palazzetto Polivalente - via L. Pirandello 1, Albignasego

Si apre con un appuntamento all’insegna della magia la rassegna di musical promossa ed organizzata dal gruppo di Albignasego Mouge, che punta a riunire compagnie da tutta Italia all’insegna di musica, canto, danza, spettacolo, collaborazione ed interazioni sinergiche.

La regina dei ghiacci: Fiaba resa celebre dallo scrittore danese Hans Christian Andersen e portata sul grande schermo nel 2013 in versione musicale dal colosso dell’intrattenimento Disney, inaugura la rassegna in questa serata dedicata alla magia del freddo e al potere dell’amore.

Elsa e Anna sono due sorelle unite e felici, principesse del nordico regno di Arendelle. La loro vita scorre serena all’interno del castello, circondate dall’amore dei genitori, sovrani buoni e giusti, e dall’affetto di tutta la servitù. Elsa, la maggiore, ha avuto in dote uno strano potere: può creare e controllare il freddo con le sue mani, e tutto va a meraviglia finché le due sorelle si divertono a costruire pupazzi e a fare a palle di neve in piena estate nel salone del palazzo. Quando un imprevisto mette in pericolo la vita di Anna, però, le cose cambiano. La paura prende il sopravvento nel cuore di Elsa, che inizia a guardare con occhi diversi al suo potere magico e a considerare se stessa come un pericolo per la sorella e il regno. Le cose precipitano ulteriormente alla morte tragica e improvvisa dei sovrani. Elsa dovrà prendere in mano le redini del regno, ma finché timore e dubbio riempiranno il suo cuore, l’inverno è destinato a prendere il sopravvento...

a Compagnia “Veronamusical”: Compagnia di teatro e musical di Verona attiva dal 2004, ad oggi racchiude sotto il suo nome diversi progetti di natura artistica, musicale e teatrale. Vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti nel corso dei suoi 14 anni di vita, la compagnia vanta un nutrito elenco di spettacoli portati in scena con la partecipazione di volti celebri delle scene di musical italiane. Contatti: www.veronamusical.com | www.facebook.com/veronamusical | info@veronamusical.com

Prevendite e biglietti:

Prevendita CartoEdicola Nicola, via XVI Marzo 25 - Albignasego, tel.049710533

Interi euro 12 (platea numerata e gradinata libera, stesso prezzo)

Ridotti euro 7 (minori di 12 anni)

I biglietti sono acquistabili anche la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Palazzetto.

Dettagli

La compagnia "Veronamusical" presenta

La regina dei ghiacci

sabato 13 ottobre, ore 21

Palazzetto Polivalente di Albignasego (via Pirandello 1)

Biglietto posto unico 12 euro - Ridotto (minori 12 anni) euro 7

---

Presentazione e incontro con i personaggi della fiaba

sabato 13 ottobre dalle 15 alle 16

presso il centro commerciale Ipercity di Albignasego

per incontrare tutti i piccoli fan e scattare un sacco di foto insieme!

Possibilità di acquistare i biglietti in prevendita.

