Le cinque regole d'oro della recitazione, workshop a Padova con Vincent Riotta

L'Associazione Santi per Caso con il patrocinio di Acli Arte e Spettacolo di Padova è lieta di presentare il primo workshop intensivo sulle 5 regole d'oro della recitazione, tenuto dall'attore londinese Vincent Riotta.

Saranno due giorni di studio intensivo per gli attori, su scene e personaggi scelti in precedenza, con la possibilità di sostenere il workshop anche in lingua inglese per chi padroneggia fluentemente l'idioma o sia madrelingua.

L'intento è quello di creare un percorso di studio continuativo, tramite un incontro al mese, da qui a giugno.

Mr. Riotta tiene la stessa tipologia di percorso anche a Roma.

Il workshop si terrà presso il Teatro Barbarigo in Via del Seminario, 7 a Padova.

Per informazioni prenotazioni e specifiche sulle scene da portare scrivere ai numeri 348 3736842 - 339 7915752 e verrete richiamati.

