Relations Padova al Crowne Plaza

Un evento unico non solo per la tua crescita personale, non solo per chi ha sete di conoscenza, o di scoprire nuovi paradigmi scientifici. Ma è un’opportunità per scoprire un nuovo prodotto quantistico rivoluzionario che ti farà conoscere un nuovo network sociale di evoluzione personale.

Programma dell’evento

Venerdì

12 – 13.30: Ricevimento partecipanti

14 – 16.30: Le nuove relazioni nei paradigmi della fisica

16.30 – 17: Coffe Break

17 – 18.30: La vita, la morte e l’immortalità. Ospite Dott. GP Abbate

19 – 20.30: Cena libera

21 – 22.30: Concerto emozionale: Endrik Favero & Maria Guastamacchia

Sabato

9 – 11: Nuovi paradigmi scientifici in biologia, per la salute del corpo fisico

11 – 11-30: Pausa: Coffe Break

11.30 – 13: La relazione mente – corpo, e il nostro inconscio profondo

13 – 14.30: Pranzo libero

14.30 – 16: La grande mente, e la ricostruzione della personalità. Ospite Giorgio del Sole

16 – 16.30: Pausa: Coffe Break

16 .30 – 17.30: L’anima e il profondo senso della vita. Trasformare se stessi

17.30 – 18.30: Il potere dei sogni, e la loro interpretazione. Ospite Dott. Gayle Delaney

19 – 20.30: Cena libera

21 – 23: Serata di musica, dj set, drink & fun … for Relations 😉

Domenica

9 – 11: Indipendenza e imprenditorialità nel lavoro e delle relazioni

11 – 11.30: Pausa: Coffe Break

11.30 – 13: Social Network marketing di nuova generazione: presentazione Joyny

13 – 14.30: Pranzo libero

14.30 – 17: Presentazione Joyniverse, accademia di conoscenza e imprenditorialità

Info web

https://www.relations.joyniverse.com/evento/padova/