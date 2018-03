"La relazione d'amore difficile, come trovare un nuovo equilibrio", incontro a Padova

Workshop e incontri dell'associazione Padovaiuta per nutrire al meglio cuore, corpo e mente: martedì 6 e giovedì 8 marzo l'associazione organizza, con il patrocinio del Comune, un incontro e un workshop curati dalle psicoterapeute Cecilia Treccalli e Michela Fridegotto.

L'incontro

Martedì 6 marzo, ore 20.30 - sala Caduti di Nassiriya

Incontro "La relazione d'amore difficile, come trovare un nuovo equilibrio in coppia", come creare relazioni positive e sviluppare strategie per vivere meglio con sé stessi e con gli altri.

Al termine dell'incontro Cecilia Treccalli e Michela Fridegotto sono disponibili per rispondere alle domande del pubblico.

Workshop

Giovedì 8 marzo, ore 18 - Milk Bar

Workshop con aperitivo “Il coraggio delle donne”, dai racconti di vita di testimonial speciali, approfondimenti su temi quali emozioni, autostima, benessere, sviluppo del talento, relazioni.

Conduce Marcolina Sguotti; partecipa la blogger Patrizia Butturini

Per partecipare è necessario iscriversi.

Informazioni e iscrizioni

Associazione Padovaiuta

via Altinate, 38 int. 3 - Padova

349.8010818 - 348.7376177

padovaiuta@gmail.com